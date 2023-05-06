Школы, военкомат и аэропорт: в Днепре искали взрывчатку на 445 объектах

В Днепре искали взрывчатку.

За минувшие сутки правоохранители в Днепре проверили 445 объектов, где могла быть взрывчатка.

На электронную почту СБУ дважды сообщали о заминировании. Сначала правоохранители вместе со взрывотехниками проверяли районные суды, здания СБУ, торговых центров, школ, аэропортов и военкоматов. Во время первой волны «минирований» было проверено 207 объектов: 1 здание СБУ, 155 школ, 29 ТРЦ, 9 зданий военкоматов, 1 аэропорт, 12 зданий суда.

На этом злоумышленники не остановились и сообщили о вероятном минировании больниц, детских садов, гостиниц, музеев, вагонов метро на красной линии. Обследовано 238 объектов: 26 больниц, 191 детский сад, 15 гостиниц, 2 музея, 4 вагона метро.

К счастью, в обоих случаях информация не подтвердилась, взрывоопасных материалов или похожих на них не обнаружено.

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