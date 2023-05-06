Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Школы, военкомат и аэропорт: в Днепре искали взрывчатку на 445 объектах

Сегодня 12:59
просмотров

В Днепре искали взрывчатку.

Новости Днепра про Школы, военкомат и аэропорт: в Днепре искали взрывчатку на 445 объектах

За минувшие сутки правоохранители в Днепре проверили 445 объектов, где могла быть взрывчатка.

На электронную почту СБУ дважды сообщали о заминировании. Сначала правоохранители вместе со взрывотехниками проверяли районные суды, здания СБУ, торговых центров, школ, аэропортов и военкоматов. Во время первой волны «минирований» было проверено 207 объектов: 1 здание СБУ, 155 школ, 29 ТРЦ, 9 зданий военкоматов, 1 аэропорт, 12 зданий суда.

На этом злоумышленники не остановились и сообщили о вероятном минировании больниц, детских садов, гостиниц, музеев, вагонов метро на красной линии. Обследовано 238 объектов: 26 больниц, 191 детский сад, 15 гостиниц, 2 музея, 4 вагона метро.

К счастью, в обоих случаях информация не подтвердилась, взрывоопасных материалов или похожих на них не обнаружено.

Читайте также:

Новости Днепра про Школы, военкомат и аэропорт: в Днепре искали взрывчатку на 445 объектахУкраїнська Новости Днепра про Школы, военкомат и аэропорт: в Днепре искали взрывчатку на 445 объектахРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды
    Новости Днепра
    Сегодня 16:35
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

    Есть незначительные отклонения.

    В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде
    Новости Днепра
    Сегодня 15:52
    В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

    В Павлограде мужчина ворвался в чужой дом и требовал у…

    Потерял пульс: в Днепре возле ТЦ Курчатовский нашли мужчину без сознания
    Новости Днепра
    Сегодня 14:59
    Потерял пульс: в Днепре возле ТЦ Курчатовский нашли мужчину без сознания

    В Днепре мужчина потерял сознание на улице.

    В Днепре на Гаванской столкнулись сразу 4 авто
    Новости Днепра
    Сегодня 14:26
    В Днепре на Гаванской столкнулись сразу 4 авто

    В Днепре столкнулись четыре автомобиля.

    Последние новости

    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды
    Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

    Есть незначительные отклонения.

    Сегодня 16:35
    просмотров
    В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде
    В пригороде Днепра задержан разбойник, ограбивший бабушку с внуком в Павлограде

    В Павлограде мужчина ворвался в чужой дом и требовал у владелицы дома деньги.

    Сегодня 15:52
    просмотров
    Потерял пульс: в Днепре возле ТЦ Курчатовский нашли мужчину без сознания
    Потерял пульс: в Днепре возле ТЦ Курчатовский нашли мужчину без сознания

    В Днепре мужчина потерял сознание на улице.

    Сегодня 14:59
    просмотров
    В Днепре на Гаванской столкнулись сразу 4 авто
    В Днепре на Гаванской столкнулись сразу 4 авто

    В Днепре столкнулись четыре автомобиля.

    Сегодня 14:26
    просмотров
    В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность
    В России взорвали авто Захара Прилепина: кто взял на себя ответственность

    В Нижнем Новгороде взорвали Захара Прилепина.

    Сегодня 13:47
    просмотров
    В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста
    В Днепре потерялся беленький декоративный кролик почтенного возраста

    В Днепре посреди улицы потерялся кролик.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия
    В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия

    Россияне обстреляли город в Днепропетровской области.

    Сегодня 11:35
    просмотров
    За утро на Днепропетровщине уничтожили два российских беспилотника
    За утро на Днепропетровщине уничтожили два российских беспилотника

    Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.

    Сегодня 10:59
    просмотров
    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области исчезла 12-летняя девочка
    Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области исчезла 12-летняя девочка

    Девочка ушла из дома бабушки с подругой.

    Сегодня 10:13
    0
    просмотров
    Редкое лунное затмение 5 мая: подборка волшебных фотографий, отснятых в Днепре (ФОТО)
    Редкое лунное затмение 5 мая: подборка волшебных фотографий, отснятых в Днепре (ФОТО)

    В следующий раз такое явление мы сможем увидеть через 20 лет.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх