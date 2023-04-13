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Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий

Сегодня 09:30
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За прошедшие сутки, 12 апреля, дважды поступали сообщения о минированиях в Днепре.

Новости Днепра про Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий

Одно из сообщений поступило на электронную почту колл-центра СБУ о минировании судов, торговых центров, школ, вагонов метро, больниц в Днепре. Специалисты обследовали 167 объектов: 14 судов, 25 торговых центров, 30 больниц, 6 вагонов метро, 92 школы. Информация о минировании не подтвердилась, подозрительные и взрывоопасные материалы не были обнаружены. 

Еще одно сообщение поступило на электронную почту колл-центра СБУ о минировании ТЦ «Эпицентр». Здание ТЦ проверили. Сообщение также оказалось ложным. 

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Новости Днепра про Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданийУкраїнська Новости Днепра про Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданийРусский

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