Школы, суды, больницы и ТЦ: в Днепре «заминировали» 168 зданий

Одно из сообщений поступило на электронную почту колл-центра СБУ о минировании судов, торговых центров, школ, вагонов метро, больниц в Днепре. Специалисты обследовали 167 объектов: 14 судов, 25 торговых центров, 30 больниц, 6 вагонов метро, 92 школы. Информация о минировании не подтвердилась, подозрительные и взрывоопасные материалы не были обнаружены.
Еще одно сообщение поступило на электронную почту колл-центра СБУ о минировании ТЦ «Эпицентр». Здание ТЦ проверили. Сообщение также оказалось ложным.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 13 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
В Никополе пожар унёс жизнь пожилого мужчины.
Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери…
На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул…
Сегодня, 13 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Никополе пожар унёс жизнь пожилого мужчины.
Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В книге Рекордов Гиннеса новый рекордсмен: собачка породы чихуахуа по имени Жемчуг.
На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов).
Захватите с собой зонт!
В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.
Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен поступить воин ВСУ перед казнью.
Ранее мы рассказывали, что в январе 2022 года Марина Филатова – жена мэра Днепра Бориса Филатова – в составе группы альпинистов покорила самую высокую вершину Антарктиды – пик Уинсона.
Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около трех килограмм каннабиса и растения конопли.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!