Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Девайсы для ребенка – это не только подключение к урокам, – отмечают в министерстве.
Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?
В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:
Что нужно, чтобы получить ноутбук?
Чтобы зафиксировать потребность ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где учится ребенок.
Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что оно решает, кто получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение, – объясняют в МОН.
Если полученный ноутбук сломался?
В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.
В МОН добавили, что к концу года в школы передадут 40 тысяч ноутбуков. В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно: Черниговская; Сумская; Харьковская; Луганская; Донецкая; Днепропетровская; Запорожская; Николаевская; Херсонская; Одесская.
Девайсы распределяют пропорционально по этим областям Украины. Ни у одной из них нет приоритета друг перед другом, – отмечают в МОН.
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