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Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

Сегодня 14:54
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Школьники Днепропетровщины могут получить бесплатно ноутбук. Для этого родители должны подать соответствующее заявление в школу, где учится ребенок.

Новости Днепра про Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Девайсы для ребенка – это не только подключение к урокам, – отмечают в министерстве.

Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?

В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:

  • малообеспеченные или многодетные семьи;
  • внутренне перемещенные дети;
  • дети с особыми образовательными потребностями;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, лишенные родительской опеки.

Новости Днепра про Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

Что нужно, чтобы получить ноутбук?

Чтобы зафиксировать потребность ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где учится ребенок.

Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что оно решает, кто получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение, – объясняют в МОН.

Новости Днепра про Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

Если полученный ноутбук сломался?

В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.

Новости Днепра про Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

В МОН добавили, что к концу года в школы передадут 40 тысяч ноутбуков. В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно: Черниговская; Сумская; Харьковская; Луганская; Донецкая; Днепропетровская; Запорожская; Николаевская; Херсонская; Одесская.

Девайсы распределяют пропорционально по этим областям Украины. Ни у одной из них нет приоритета друг перед другом, – отмечают в МОН.

Новости Днепра про Школьники Днепропетровщины могут получить ноутбук бесплатно: подробности

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