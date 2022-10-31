Щебнедробительный завод, дачи и пещеры: ТОП-10 неизвестных фактов о Монастырском острове

У Днепра есть свой остров – Монастырский. Каждый день он привлекает к себе сотни горожан. Сюда приходят побегать, погулять с детьми, животными, просто пройтись полюбоваться красотами воды. Журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о Монастырском острове в Днепре

Согласно городским легендам, на острове раньше были пещеры, пройдя по которым можно было попасть на другой берег Днепра. Документального подтверждения этому нет, но там, где сейчас находится водопад «Порог Ревучий» до 1930-х годов было несколько гротов.

На острове до сих пор есть фонарь с крестами. Он единственный в городе. Был перенесен на остров с парка им. Шевченко. Созданный в середине 1950-х годов фонарь стал сегодня украшением территории, где находится памятник Кобзарю.

Согласно легендам, остров в разное время посетил апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга, князья Владимир и Мстислав. А еще на острове долгое время жили византийские монахи. Они построили тут свой монастырь, но до наших дней он не сохранился.

До 1930-х годов остров был значительно больше по размеру, а рядом с ним находился еще один. Его называли «Чертов остров» или «остров Ад», а в середине 1920-х дали имя «Попова коса». Первые два названия возникли, потому что возле «Ада» образовывалась водяная воронка, попав в которую тонули любители плавать в реке, а смена течения разбивала лодки. «Поповой косой» территорию назвали поскольку находилась она аккурат напротив церкви на холме. Все изменилось после строительства ДнепроГЕС, но и сегодня иногда «остров Ад» выглядывает из-под воды.

На Монастырском острове есть нудистский пляж, единственный в нашем городе. Во время больших праздников на его территории устраивают концерты, ставят сцену и организовывают палаточный городок.

Различные экстрасенсы верят, что остров является порталом, где есть вход в параллельный мир, а один из камней, лежащих у воды считается «местом силы».

Первое колесо обозрения на острове появилось в 1950-х годах. Перевезли его сюда из парка Шевченко.

На острове находится единственный в Днепре Аквариум, где содержатся рыбы из Южной Америки, можно увидеть черепах и даже крокодила. Раньше тут также находился и Зоопарк, но вот уже несколько лет, как его закрыли.

Памятник Тарасу Шевченко на острове является одним из крупнейших в Украине. Высота фигуры 9,5 метров, вес скульптуры 55 тонн, а стоит он на пьедестале в 10,5 метра высотой. Установили его там в 1959 году.

За все время своего существования остров сменил несколько названий. Он был и «Бураковским», и «Богомоловским», в зависимости от того, кому принадлежал, несколько лет значился как Комсомольский, но в итоге сейчас он имеет первоначальное свое название «Монастырский».

В середине 1950-х годов на острове не было парковой зоны, различных удобств и асфальтированных дорожек, тут в обычных домах жили несколько семей. Позже они получили квартиры «на материке».

В 1910 году на острове планировали создать участки под дачи, а в 1911 году тут даже был небольшой щебнедробительный завод. Частью города остров стал только в 1912 году по ходатайствованию его тогдашних хозяев. К слову, в этот период островом владели несколько человек.

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