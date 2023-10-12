Шесть локаций в Днепре и области признали «Туристическими магнитами» Украины: где они расположены

Список популярных туристических локаций, которые стоит увидеть подготовило Государственное агентство развития туризма. Всего в проект вошли 170 мест из 24 областей Украины и АР Крым.
Шесть из них расположены в Днепропетровской области.
Так, туристическими магнитами Днепропетровщины признали:
Напомним, ранее мы сообщали, куда в Днепре пойти по выходным.
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