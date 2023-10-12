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  • Шесть локаций в Днепре и области признали «Туристическими магнитами» Украины: где они расположены

Шесть локаций в Днепре и области признали «Туристическими магнитами» Украины: где они расположены

Сегодня 20:25
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Шесть локаций на Днепропетровщине признали туристическими магнитами.

Новости Днепра про Шесть локаций в Днепре и области признали

Список популярных туристических локаций, которые стоит увидеть подготовило Государственное агентство развития туризма. Всего в проект вошли 170 мест из 24 областей Украины и АР Крым.

Шесть из них расположены в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Шесть локаций в Днепре и области признали

Так, туристическими магнитами Днепропетровщины признали:

  • КПК «Дворец Культуры» в Желтых Водах;
  • Свято-Троицкий кафедральный собор в Днепре;
  • Петриковский музей этнографии в селе Петриковка;
  • Карьер Южного горно-обогатительного комбината (ПГКЗ) в Кривом Роге;
  • Вольногорский карьер («Днепровские Мальдивы»);
  • Токовский водопад Апостоловский район.

Новости Днепра про Шесть локаций в Днепре и области признали

Напомним, ранее мы сообщали, куда в Днепре пойти по выходным.

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