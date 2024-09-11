Шелковая акация: на Днепропетровщине цветет экзотическое дерево

На Криворожье заметили цветение "шелковой акации".

Экзотическое растение расцвело в Металлургическом районе Кривого Рога. Ее название — Альбица ленкоранская, или еще «шелковая акация», «шелковое дерево», «Гюль-ебришим». Это большое листопадное дерево высотой 10-12 метров. Его листья до последнего момента остаются зелеными. Их сиюминутно может уничтожить только заморозок или сильный ветер.

Фото дерева опубликовали на странице «Природа Криворожья» в Facebook.

Ленкоранская акация отличается своими изящными листьями и цветами, которые имеют очень длинные нити. Они могут быть белыми, розовыми или красными в зависимости от сорта.

По словам исследовательницы Виктории Тротнер, такие экзотические растения стали типичными для Днепропетровщины в связи с потеплением. Раньше их можно было заметить только на юге Украины.

“Альбица ленкоранская была в свое время посажена В.В.Кучеревским возле корпуса Криворожского ботанического сада и зимой вымерзала, а весной подрастала от корня и цвела. Взрослые деревья альбиции растут и цветут на территории дачного кооператива у Рудоремонтного завода на Карачунах. В связи с потеплением климата многие южные виды растений у нас акклиматизировались и стали уже типичными. Пора уже переходить на промышленное выращивание разных видов кактусов”, — написала Виктория Тротнер.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: