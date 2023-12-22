Шахматисты из Днепра завоевали два «золота» на чемпионате Украины

Поздравляем!

С 8 по 17 декабря в Полтаве проходил чемпионат Украины по шахматам среди мужчин и женщин. Шахматисты из Днепра Дмитрий Максимов и Марица Цирульник завоевали на этих соревнованиях два «золота».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Дмитрий набрал 7,5 из 9 очков.

А Марица – 8 из 9 очков.

Поздравляем и желаем новых побед!

Напомним, ранее мы писали, что с 14 по 16 декабря в Броварах проходил чемпионат Украины по плаванию. На нем днепровские пловцы завоевали 10 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. В частности, Александр Желтяков получил два «золота», а также он стал «пловцом года».

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