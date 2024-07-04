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Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизов

Сегодня 15:22
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Горючее может подорожать уже с 1 сентября.

Новости Днепра про Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизов

Парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее (№ 11256-2). Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

«По факту оставили версию, которая была у правительства до первого чтения. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 не 277 евро, а 250 евро останавливается)», — написал нардеп.

По словам Железняка, закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года. В настоящее время документ готовится к второму чтению.

Нардеп также обнародовал ориентировочный график увеличения акцизного налога до 2028 года.

Новости Днепра про Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизов

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Новости Днепра про Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизовУкраїнська Новости Днепра про Шаг к удорожанию горючего: в Раде анонсировали повышение акцизовРусский

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