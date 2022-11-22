Сгорело дотла: в Кривом Роге вспыхнуло авто

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

21 ноября в Центрально-Городском районе города на остановке загорелась «Газель». Пожар возник в моторном отсеке и быстро перекинулся на салон автомобиля.

В Кривом Роге на проспекте Мира дотла сгорел автомобиль.

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