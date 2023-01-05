Сгорела почти полностью: в Днепре на Автотранспортной вспыхнула легковушка

В Чечелевском районе Днепра утром 5 января огонь полностью охватил автомобиль Daewoo Lanos. Прибывшие на место спасатели начали тушить почти полностью сгоревшую машину.
Пламя укротили менее чем за 10 минут. В результате пожара никто не пострадал. Огонь повредил легковой автомобиль Daewoo Lanos на площади 5 кв. м.
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