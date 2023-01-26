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  • Сеть умилила девочка, игравшая в укрытии гимн Украины, во время атаки «шахедами» по Днепру (ВИДЕО)

Сеть умилила девочка, игравшая в укрытии гимн Украины, во время атаки «шахедами» по Днепру (ВИДЕО)

Сегодня 10:36
просмотров

Сетью разлетелось видео девочки из Днепра, которая играла гимн Украины, сидя в укрытии под взрывами.

Новости Днепра про Сеть умилила девочка, игравшая в укрытии гимн Украины, во время атаки

Вчера вечером Днепр и область атаковали «шахедами» и ракетами. Люди прятались в коридорах и ванночках. Вот и школьница из Днепра, под звуки взрывов играла гимн Украины.

Его она исполняла на африканском музыкальном инструменте калимби. На видео слышен мужской голос, вероятно, отца девочки, который разговаривал с кем-то по телефону и рассказывал о взрывах.

Рядом со школьницей сидела собака. Вот самое видео:

Напомним, вчера 25 января наша область пережила атаку «шахедами». У Днепра уничтожили 5 БпЛА. Всего воздушные силы уничтожили 24 вражеских цели из 24.

Кроме этого, в Днепре есть попадание в промышленное предприятие. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук. Скорее всего, удар нанесли ракетами, потому что, по информации воздушных сил, все БПЛа уничтожили.

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