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  • Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях

Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях

Сегодня 10:32
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Теннисистки из Днепра прошли в полуфинал парного разряда по теннису на Олимпиаде.

Новости Днепра про Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях

Вечером 31 июля днепровские теннисистки Людмила и Надежда Киченок играли в 1/8 финала на олимпийском теннисном турнире на кортах Ролан Гаррос.

Соперницами наших девушек был американский дуэт Даниэль Коллинс/Дезире Кравчик. Во втором раунде в 3 сетах сестры Киченок победили соперниц – 3:6, 6:4, 10:7 – и прошли в четвертьфинал.

В следующем раунде 1 августа днепрянки встретятся с восьмым сеяным дуэтом из Испании Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.
Для Людмилы и Надежды это уже третья Олимпиада в карьере. Самое высокое достижение – Токио 2020, где они также добрались до четвертьфинала.

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