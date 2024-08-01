Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом

Сестры Киченок не прошли в полуфинал Олимпиады-2024 по теннису. Украинские теннисистки уступили испанкам Кристине Букси и Сари Соррибес Тормо: выигрывая 7:3, проиграли 10:12.
В первом круге спортсменки из Днепра переиграли китаянок Синь Ю Ван и Сайсай Чжэн, закрыв матч в двух сетах — 6:1, 6:4.
В то же время, матч 1/8 финала был не легким. Играя против американок Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик, сестры проиграли первую партию 3:6, однако отыгрались и одержали волевую победу в третьем сете.
Поражение сестер Киченок означает, что Украина приостановила выступления на Олимпиаде в теннисе. На турнире украинские теннисистки не завоевали ни одной медали.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях.
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