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Серия мощных взрывов в Днепре: первый официальный комментарий

Сегодня 06:45
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Сегодня ночью в Днепре было очень громко.

Новости Днепра про Серия мощных взрывов в Днепре: первый официальный комментарий

Во время воздушной тревоги в городе прогремели около 10 взрывов.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, российские террористы в 4:20 нанесли ракетный удар по одному из предприятий. Там вспыхнул пожар.

Предварительно, 1 пострадавший.

Ждите официальную информацию. Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности! – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про Серия мощных взрывов в Днепре: первый официальный комментарий

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