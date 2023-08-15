Серия мощных взрывов в Днепре: первый официальный комментарий

Во время воздушной тревоги в городе прогремели около 10 взрывов.
Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, российские террористы в 4:20 нанесли ракетный удар по одному из предприятий. Там вспыхнул пожар.
Предварительно, 1 пострадавший.
Ждите официальную информацию. Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности! – написал Сергей Лысак.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.
Сегодня россияне массированно атаковали Украину ракетами.
С ними можно сфотографироваться.
В Днепре продают здание заброшенного "Межшкольного комбината".
Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.
Сегодня россияне массированно атаковали Украину ракетами.
С ними можно сфотографироваться.
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
В Днепре продают здание заброшенного "Межшкольного комбината".
Волшебные фотографии звездного неба удалось запечатлеть днепрянину.
ЦЭК анонсировала новые отключения света 15 и 16 августа.
Стоимость квартир в Киеве снова выросла, а вот в Днепре почти неизменна.
В Днепре дети забрали вещи из военной машины.
В Кривом Роге малыш закрылся в квартире, оставив маму на улице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!