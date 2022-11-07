Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре

Дом Шварца находился на улице Тихой в Днепре. Более ста лет назад она соседствовала с Тюремной площадью. Но это не мешало бизнесменам того времени возводить на улице доходные дома. Долгое время после основания Днепра улица Тихая была застроена маленькими домиками. Но город рос и уже в конце XIX века тут начали строить доходные дома.

Поначалу это были небольшие здания в один-два этажа высотой. На их фасадах не было особых украшений. В 1880-х годах несколько участков выкупил предприниматель Шварц и возвел на них один большой добротный доходный дом.

Улица Тихая считалась одним из самых спокойных мест в городе, не смотря на соседство с Тюремной площадью. Тут квартировали юристы, врачи, педагоги.

В доме Шварца можно было снять комнату за умеренную плату. Среди его постояльцев в основном были медики. Сам Шварц также занимал две комнаты в этом доме.

Помимо доходного дома на Тихой улицы у предпринимателя была лавка со всевозможными сладостями в на Нижне-Троицком рынке.

Согласно городским легендам, в лавку к Шварцу постоянно наведывалась одна клиента и каждый раз заказывала одно и тоже пирожное. Со временем Шварц сдружился с дамой и однажды она принесла ему коробочку, в которой обычно в лавке упаковывали пирожные. Перепуганная клиентка попросила спрятать эту коробочку и обещала вернуться за ней через пару месяцев. Шварц, за дополнительную плату, согласился помочь женщине и забрал коробочку.

Дома он как следует ее рассмотрел и увидел, что там лежит маленькая шкатулка. Он пытался ее открыть, но замок не поддавался. Рассерженный на себя, свое обещание и клиенту Шварц швырнул шкатулку на пол, ее крышка треснула и Шварц увидел, что в шкатулке находится бриллиантовое колье и сережки. Украшения были дорогие и продав их, владелец доходного дома мог бы безбедно прожить в одном из городов Европы до самой смерти. Всю ночь он думал, отдавать гарнитур обратно или нет. Постояльцы дома заметили, что хозяин здания с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее.

Через неделю Шварц пропал. Говорили, что он спешно уехал, так как шел 1917 год, оставаться в городе было небезопасно. Считалось, что, уезжая он разделил содержимое шкатулки на две части. Колье забрал с собой, а бриллиантовые сережки оставил под полом дома, на случай возвращения.

В 1920-х годах из его доходного дома сделали коммунальную квартиру. Жильцы еще в 1950-х провели весь подпол, но так ничего и не нашли, а потом о легенде забыли.

Дома Шварца уже давно нет, он снесен. Интересно, что, когда дом был разрушен полностью кто-то снова вспомнил о Шварце и сережках, спрятанных в шкатулке. Сторож стройки поговаривал, что видел на развалинах людей, которые приходили ночью и тщательно «перебирали» каждый кирпич. Правда это или нет – узнать невозможно. Скорее всего, просто очередная городская легенда, связанная со старинным домом.

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