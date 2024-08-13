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  • Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Сегодня 11:20
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В Днепропетровской области проверили балки, где растут краснокнижные растения.

Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Об этом сообщили в Криворожском ботаническом саду НАН Украины.

В начале августа ученые совершили экспедиционный выезд в две балки бассейна реки Домоткань, попутно осмотрев пойму реки Саксагань вблизи одноименной деревни.

В пойме Саксагани обследовали популяцию регионально редкого вида, включенного в Красную книгу Днепропетровской области, сосюрею горькую (Saussurea amara), найденную там впервые в 2020 году. За это время заросли сосюреи значительно расширили занятую площадь, превышающую 2 га.

Был выявлен ряд раритетных видов флоры Днепропетровщины. Среди них:

  • руль широколистный (Limonium platyphyllum)
  • колокольчики скученные (Campanula glomerata)
  • аконит дубравный (Aconitum nemorosum)

Раритетными называют виды растений, которые являются природно редкими и ограниченно или спорадически распространенными.

Ученые отметили, что все растения рассеяно встречаются на балочных склонах.

Кроме этого, в одной из балок бассейна Домоткани обнаружили астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus) и петушки понтические (Iris pontica); оба вида включены в Красную книгу Украины.

Украшением балочных склонов в начале лета становятся серебристые волны цветущего ковыля. Здесь распространены группировки пяти видов ковыля – узколистная (Stipa tirsa), Лессинга (S. lessingiana), самая красивая (S. pulcherrima), перчатая (S. pennata) и волосистая (S. capillata). Последний вид цветет именно в канун осени. Все виды ковыля представлены в Красной книге Украины, а подавляющее большинство растительных группировок с их доминированием включены в «Зеленую книгу Украины», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальны

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Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальныУкраїнська Новости Днепра про Серебристые волны посреди поля: где на Днепропетровщине растут раритетные растения и чем они уникальныРусский

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