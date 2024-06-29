Сенсоры для костылей, чипы на велосипеды и искусственный юрист: ТОП-5 необычных стартапов из Днепра

Днепр известен своей развитой промышленностью и научными достижениями, кроме того, наш город имеет множество инновационных стартапов, которые известны не всем, однако заслуживают внимания.

Важно вспомнить, что стартап — это только создаваемые и развивающиеся с нуля проекты. Обычно они сталкиваются с высоким уровнем риска – успех или на нуле, или на высоте.

В Днепре таких новообразованных компаний было достаточно много и некоторые из них прекратили свое существование, однако есть те, которые продолжают свое развитие и финансируются Украинским фондом стартапов (другое название – Фонд Развития Инноваций).

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 стартапов Днепра из списка УФС, заслуживающих внимания. Большая часть из них относится к медицинской индустрии.

Bicovery

Одним из самых популярных днепровских стартапов с оригинальной идеей можно считать сервис «Bicovery», созданный на основе искусственного интеллекта. Его основная цель – обеспечить помощь людям с биполярным расстройством, улучшив качество их лечения и отслеживания поведенческих данных. Разработчики – Александр Шарко, Владимир Тутов и Алексей Тулин.

Идея создания этого стартапа возникла из необходимости совершенствования методов лечения биполярного расстройства. Так что разработчики решили, что лучший вариант — следить за поведением пациента с помощью использования устройств, которые всегда у него под рукой. Приложение позволяет пациентам самостоятельно контролировать свое состояние, а врачам – получать важные данные об изменениях настроения, реакции на лекарства и других показателях.

Основными положительными сторонами стартапа можно считать:

использование набора сенсоров, таких как умные шагомеры, мониторинг сердцебиения, динамика физических и социальных активностей;

схема распознавания поведения, как «typing behavior», то есть поведение при работе с текстом, анализирующее, как пользователи работают с текстом (например, скорость и ритм набора текста);

возможность создания индивидуального плана лечения для пациентов;

содействие повышению осведомленности общества об этих заболеваниях и уменьшению стигматизации в обществе.

В будущем планируется расширить концепцию самоконтроля, интегрированного ухода и мобильных технологий, чтобы помочь людям с другими психическими заболеваниями, такими как тревожное расстройство, пограничное расстройство личности и шизофрения.

Кстати, в этом году 10 июня два днепровских стартапа были представлены на встрече в рамках платформы «German Ukrainian Digital Partnership», посвященная отраслям E-Health & BioTech. Среди них был Bicovery.

ComeBack Mobility

Следующим на встрече рассматривался именно ComeBack Mobility – стартап, занимающийся разработкой медицинских технологий, направленных на улучшение реабилитации пациентов с травмами нижних конечностей посредством контроля нагрузки. Его создал днепрянин Илья Попов.

Главной целью Попова было разработать технологию, которая поможет пациентам с травмами нижних конечностей обеспечить правильную нагрузку на травмированную ногу, тем самым ускоряя процесс восстановления и уменьшая риск осложнений.

Поэтому на основе этой цели были разработаны смарт-насадки с сенсорами для костылей. Эти сенсоры передают данные в реальном времени на смартфон, что позволяет пациентам и врачам контролировать количество веса, которое пациент прикладывает к травмированной ноге, и количество сделанных шагов. Разработчик и его помощники считают, что это обеспечит соблюдение рекомендованных ограничений нагрузки и своевременную корректировку процесса реабилитации.

В частности, на официальном сайте стартапа подробно рассказали, как именно работают эти сенсоры для костылей:

Сначала пациенту ставят сенсоры и подключают к программе. В приложении врач устанавливает индивидуальную программу нагрузки на травмированную ногу; Далее сенсоры регулируются в соответствии с указаниями врача. В течение всего времени реабилитации терапевт следит за нагрузкой конечности и при необходимости корректирует лечение.

И все это выполняется дистанционно.

Impulsar

Третье место в нашем топе занимает медицинская разработка Impulsar, которая также сосредоточена на улучшении лечения пациентов и облегчении работы медицинских работников. Проект обеспечивает создание умных браслетов для людей с эпилепсией и аутизмом, которые будут извещать о вероятности развития кризисного состояния. Кстати, мониторинг тоже выполняет искусственный интеллект.

Смарт-браслеты 24/7 следят за рядом факторов физической, социальной активности пользователя и его поведения, чтобы выявить аномальные реакции или кризисные состояния, требующие мгновенной реакции. Мониторинг производится с помощью мобильного приложения в телефоне.

При приближении критического состояния пациентам приходит сообщение, а также месседж с геолокацией посылается их родственникам.

Как отмечают на официальном сайте, основными причинами создания такой инновационной технологии являются:

Адаптировать и социализировать людей с эпилепсией и аутизмом. Контролировать и влиять на эпилептические приступы. Разработать новый шаблон поведения ребенка с аутизмом с помощью программного обеспечения, обнаруживающего реакции на те или иные возбудители агрессии. Важность получения данных медиками для ранней диагностики деменции и потенциально излечимых состояний. Последующий анализ эффективности назначенной терапии при эпилепсии.

Таким образом, смарт-браслеты оказывают помощь не только людям с определенными болезнями, но и медицинским работникам. Такой новейший способ отслеживания состояния пациента улучшит его лечение.

WheelKeep

Разработчики WheelKeep — Павел Герман и Илья Волков, выпускники ДНУ имени Олеся Гончара. Парни обожают велосипеды и понимают, как это важно – обеспечить безопасность своего двухколесного. Они сосредоточились на решении проблемы воровства велосипедов и разработали собственный проект.

Молодые студенты решили создать миниатюрный трекер, который легко встраивается в рулевую колонку велосипеда и незаметен снаружи. Такая система безопасности должна отслеживать движения велосипеда и передавать информацию о его местонахождении с точностью до трех метров на телефон владельца. Таков своеобразный «чип».

И им удалось создать неповторимое изобретение. Кроме того, технология будет уведомлять даже о минимальных движениях велосипеда и имеет сигнализацию, которой можно управлять через мобильное приложение.

Кстати, стартап стал победителем на ивенте «Red Bull Basement», а затем был представлен на конференции «VivaTech» 2022 в Париже. Первые продажи были запущены в Украине еще до начала полномасштабной войны, а затем стартап планировал выход на рынок Нидерландов.

ПравоМен

Топ стартапов Днепра закрывает разработка искусственного интеллекта — помощника по бытовым юридическим вопросам, который специализируется в предоставлении юридических консультаций, формировании документов, а также разъяснении возможностей и эффективности е-сервисов. Что-то вроде работа-юриста.

Его особенностями является расширенный функционал – пользоваться им можно в следующих социальных сетях:

Telegram

Viber

Facebook

Также приложение могут скачать пользователи Android и Iphone.

Кроме того, информацию чат-бот дает, в частности, анализируя следующие платформы: «Опендатабот», «Open Data Incubatot», «Railway bot», «Hiil», «Министерство Юстиции Украины», «Сервисы подготовки документов для взыскания/развода».

С его помощью можно даже создавать юридические документы, конечно, за цену.

На данный момент с чат-ботом можно пообщаться на следующие темы:

семейные вопросы;

бизнес;

право;

цифровые сервисы;

суд.

Также можно запросить одноразовую помощь, оказываемую определенным работникам и предпринимателям. И самое интересное – в чате всегда есть кнопка SOS, с помощью которой можно сообщить о преступлениях, незаконных обысках, задержаниях или зафиксированных случаях коррупции.

Все вышеперечисленные стартапы уже определенным образом приобрели популярность и признание как среди украинцев, так и за рубежом. Большинство из них развивается как отдельная компания и имеет большие планы на будущее. Кроме нашей пятерки, существуют и другие стартапы, начатые уроженцами Днепра. Стоит лишь вспомнить о созданных днепрянами компаниях, которые успешно продолжают свое дело уже много лет — «Mr. Pops» или «АТБ».

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