Сенсация на «Днепр-Арене»: СК Днепр-1 уступил Ворскле

Перед началом 16 тура «днепряне» возглавляли турнирную таблицу и опережали ворсклян на 16 очков.
Хозяева усилиями Леднева после паса Пихаленка уже на 3-й минуте открыли счет.
Казалось бы, что подопечные Максимова контролируют ход игры, но перед перерывом Ворскла даже смогла выйти вперед.
Сначала Челядин, а затем Фелипе перевернули матч с ног на голову, двумя голами «в раздевалку».
Отыграться до конца матча хозяевам не удалось и поэтому они теряют первое место в чемпионате.
Днепр-1 — Ворскла 1:2
Голы: Леднев, 3 — Челядин, 31, Фелипе, 38
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