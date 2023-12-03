Сенсация на «Днепр-Арене»: СК Днепр-1 уступил Ворскле

СК Дніпро-1 несподівано вдома поступився полтавській Ворсклі.

Перед началом 16 тура «днепряне» возглавляли турнирную таблицу и опережали ворсклян на 16 очков.

Хозяева усилиями Леднева после паса Пихаленка уже на 3-й минуте открыли счет.

Казалось бы, что подопечные Максимова контролируют ход игры, но перед перерывом Ворскла даже смогла выйти вперед.

Сначала Челядин, а затем Фелипе перевернули матч с ног на голову, двумя голами «в раздевалку».

Отыграться до конца матча хозяевам не удалось и поэтому они теряют первое место в чемпионате.

Днепр-1 — Ворскла 1:2

Голы: Леднев, 3 — Челядин, 31, Фелипе, 38

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