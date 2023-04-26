Семерых днепрян задержали за изготовление и сбыт метамфетамина.

В ходе следствия выяснилось, что организатором нарколаборатории выступал житель Днепра, приобщивший к своему делу еще шестерых знакомых. У каждого из них была своя функция по заранее согласованному плану.
Все составляющие для изготовления психотропа завозились контрабандным путем из-за границы.
Изготовляли метамфетамин в специальной нарколаборатории дома у самого организатора.
Заказы принимали через мессенджер, а продавали мелкими и оптовыми партиями по всей территории Днепропетровщины.
Ежемесячно обращение по реализации составляло около 10 млн грн.
В рамках уголовного производства правоохранителями было проведено 45 обысков на территории области у фигурантов дома и в автомобилях, которые они использовали в деятельности.
Было изъято психотропное вещество, каннабис, специальное оборудование, мобильные, банковские карты, оружие, гранаты, 8 транспортных средств и деньги в сумме 700 тыс. грн.
В настоящее время обвинены под стражей.
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