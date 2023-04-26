Семерых днепрян задержали за изготовление и сбыт метамфетамина.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщают: им инкриминируют контрабанду прекурсоров в больших размерах, незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт психотропного вещества и незаконное обращение с боевыми запасами.

В ходе следствия выяснилось, что организатором нарколаборатории выступал житель Днепра, приобщивший к своему делу еще шестерых знакомых. У каждого из них была своя функция по заранее согласованному плану.



Все составляющие для изготовления психотропа завозились контрабандным путем из-за границы.



Изготовляли метамфетамин в специальной нарколаборатории дома у самого организатора.



Заказы принимали через мессенджер, а продавали мелкими и оптовыми партиями по всей территории Днепропетровщины.



Ежемесячно обращение по реализации составляло около 10 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранителями было проведено 45 обысков на территории области у фигурантов дома и в автомобилях, которые они использовали в деятельности.



Было изъято психотропное вещество, каннабис, специальное оборудование, мобильные, банковские карты, оружие, гранаты, 8 транспортных средств и деньги в сумме 700 тыс. грн.

В настоящее время обвинены под стражей.

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