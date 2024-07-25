Семейный врач из Днепра вместе с фармацевтами обманули государство более чем на 1 млн грн: детали схемы

Через электронный кабинет врача аферисты выписывали электронные рецепты для фиктивных пациентов и отоваривали их в аптеках. Схема действовала почти два года – за это время злоумышленники получили компенсацию от Национальной службы здоровья Украины в размере более 1 млн. гривен.
Организовал схему семейный врач из Днепра, который привлек знакомых, вместе с ними «зарабатывал» на рецептурных лекарствах.
Подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе «HELSI», используя вымышленные анкетные данные, а также данные умерших людей. В дальнейшем выписывали «пациентам» электронные рецепты на лекарства.
После этого подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для «погашения» рецептов и получения денежной компенсации согласно государственной программе «Доступные лекарства».
За два года они выписали 1,6 тыс. электронных рецептов более чем на 1 млн грн.
Прокуратура также инициировала вопрос о лишении лицензий аптечных учреждений, причастных к совершению уголовного правонарушения.
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