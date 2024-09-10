Семейный «бизнес»: отец и сын пытались переправить жителя Днепра за границу

В Винницкой области пограничники задержали жителя Днепра, который пытался покинуть Украину.

Пограничники остановили автомобиль, в котором находился водитель и двое военнообязанных пассажиров из Днепра и Харькова. Во время оперативных средств был также обнаружен еще один водитель, сопровождавший их на другом автомобиле. Выяснилось, что отец и сын организовали незаконный «бизнес».

Об этом сообщили в Могилев-Подольском пограничном отряде.

“В ходе оперативных мероприятий пограничники обнаружили еще одного водителя, сопровождавшего группу на другом автомобиле. Выяснилось, что это был семейный бизнес. 38-летний сын перевозил «клиентов» с целью незаконного пересечения границы, а его 70-летний отец ехал впереди, контролируя маршрут движения. Трансфер был тщательно спланирован, но завершился провалом”, – говорится в сообщении.

Мужчины из Днепра и Харькова с помощью одного из мессенджеров получили необходимые указания и прибыли в Винницу. Там их ждали перевозчики. Дальше путешествие должно было продолжиться до берега Днестра. Для преодоления реки мужчины взяли с собой ласты и вакуумные пакеты.

На уклонистов составлены протоколы об административных нарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП и по ст.185-10 КУоАП. Дела переданы в суд.

Водители-организаторы задержаны. Им доложено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Транспортные средства изъяты. Следствие продолжается.

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