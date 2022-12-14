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  • Семейные ссоры: В Днепропетровской области пьяная женщина застрелила сожителя

Семейные ссоры: В Днепропетровской области пьяная женщина застрелила сожителя

Сегодня 21:15
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В селе Гречаное Днепропетровской области сожительница убила мужчину после совместного распития алкоголя.

Новости Днепра про Семейные ссоры: В Днепропетровской области пьяная женщина застрелила сожителя

Местная жительница сообщила правоохранителям, что на территории одного из частных домов на улице Буртяной она нашла тело соседа 1972 года рождения. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели мертвого мужчину с огнестрельным ранением груди. 

По версии следствия, сожительница умершего после совместного застолья из-за возникшей ссоры взяла охотничье ружье, принадлежавшее погибшему, и один раз выстрелила в жертву. Мужчина умер на месте. 

Вину женщины подтверждают свидетельские показания и ее личное признание. Охотничье ружье неустановленной марки, которое стало орудием преступления, правоохранители изъяли. Подозреваемую женщину задержали. 

Источник: «Днепр Оперативный»

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