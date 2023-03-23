Селезень в красной шляпке и белая «мандаринка»: в Днепре в яхт-клубе «Сич» поселились новые утки (ФОТО)

В днепровском яхт-клубе "Сич" появилось пернатое пополнение.

Здесь поселились новые уточки, сообщает Dnepr.info.

На фото ниже, галагаз евразийский – это водоплавающая птица. Относится к группе так называемых земляных уток. В Украине это гнездовой, перелетный, зимующий вид приморских районов, но залетный на остальной территории. Относится к охотничьим птицам.

Зимует на побережье Северного моря, Британских островов, Бискайского залива, Средиземного моря, в Месопотамии, центральных частях Индостана, в Бирме.

Очень легко отличить самца галагаза от самки, а ведь у селезня над клювом есть красненькая «шляпа», а вот у самочек такой нет.

А это казарка белощека – островная водоплавающая птица. В Украине почти не встречается, ведь обычно гнездится на южном побережье Гренландии, у берегов Норвегии и на Южном острове Новой Зеландии. Мигрирует через северную Европу, зимуя в Нидерландах, а в начале холодного времени года «отдыхает» в Германии, Бельгии и Франции.

Весенняя и осенняя миграции белощекой казарки проходит по узкому беломоро-балтийскому «коридору». Только некоторые пернатые отклоняются от этого пути и улетают в нетипичные для себя места. Потому дикие представители этих птиц в Украине встречаются редко. Казарку видели во Львовской и Запорожской областях и в Крыму.

А это мускусная утка или индо-утка – одна из разновидностей домашней водоплавающей птицы. Популярная порода среди птицеводов, ведь они сами насиживают и выращивают потомство, прекрасно откармливаются на природных пастбищах.

А это утка-мандаринка, но имеющая белые перья. Издалека эта птица похожа на попугая.

Утка-мандаринка или китайская утка – это азиатская водоплавающая птица семейства утиных. Обычно представители этого вида имеют разноцветные перья, которые помогают сливаться с окружающей средой и делают их незаметными для хищников. Впрочем, существует белая утка-мандаринка, специально выведенная селекционерами.

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