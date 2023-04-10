Сел за руль и выехал со двора: на Днепропетровщине задержали злоумышленника

Преступление произошло 9 апреля в городе Зеленодольске. Правоохранители отделения полиции №10 Криворожского РУП установили, что к преступлению причастен 35-летний мужчина.

Об этом сообщает Криворізьке РУП.

Имея ключи от транспортного средства, он сел за руль и выехал со двора. На дороге его остановили инспекторы патрульной полиции для проверки документов и выяснили, что транспортное средство угнано.

Автоугонщик задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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