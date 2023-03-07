Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в области

7 марта враг обстрелял один из районов Днепропетровской области, сообщает руководство области.

Неспокойно сегодня было в Синельниковском районе. Под обстрел попала Великомихайловская община. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Прошло без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Больше вражеских атак в области в течение дня не зафиксировано. Спокойно было даже на Никопольщине, где обстрелы не прекращались много дней и ночей подряд.

Пока ситуация во всех общинах контролируемая.

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