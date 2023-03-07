Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в области

Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в области

Сегодня 21:15
просмотров

7 марта враг обстрелял один из районов Днепропетровской области, сообщает руководство области.

Новости Днепра про Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в области

Неспокойно сегодня было в Синельниковском районе. Под обстрел попала Великомихайловская община. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Прошло без жертв.
 
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Новости Днепра про Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в области

Больше вражеских атак в области в течение дня не зафиксировано. Спокойно было даже на Никопольщине, где обстрелы не прекращались много дней и ночей подряд.
 
Пока ситуация во всех общинах контролируемая.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в областиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня враг обстрелял один из районов Днепропетровщины: ситуация в областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

    В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на…

    В боях за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады «Холодный Яр»
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В боях за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады «Холодный Яр»

    Погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Сухопутных…

    Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

    В Днепре на проспекте Леси Украинки произошло ДТП с участием…

    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все…

    Последние новости

    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста
    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

    В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    В боях за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады «Холодный Яр»
    В боях за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады «Холодный Яр»

    Погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Сухопутных войск ВСУ.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария
    Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

    В Днепре на проспекте Леси Украинки произошло ДТП с участием Porsche Macan и трамвая №5.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все атаки оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)
    Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

    В Днепре открыли Юрту несокрушимость.

    Сегодня 18:03
    0
    просмотров
    В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ
    В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

    Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату
    В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату

    Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните на линии "101" или "102"!

    Сегодня 17:44
    1
    просмотров
    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только
    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только

    Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане. Выезд запрещен мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет, а также некоторым категориям женщин.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие
    В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

    Два учебных самолета итальянских Военно-воздушных сил столкнулись в небе над окрестностями Рима.

    Сегодня 17:06
    1
    просмотров
    11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра
    11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

    10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.

    Сегодня 16:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх