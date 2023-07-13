Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Без паники!

Сегодня, 13 июля, в Кривом Роге и Павлограде будет громко.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.

А в Павлограде с 9:20 проводятся промышленные работы, поэтому в некоторых районах города слышны громкие звуки.

Об этом сообщили на ФБ-странице “Павлоград офіційний”.

Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 9:20 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.

Поэтому не волнуйтесь, но в случае воздушной тревоги будьте в безопасных местах!

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