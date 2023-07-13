Сегодня в некоторых городах Днепропетровщины будет громко: подробности

Сегодня, 13 июля, в Кривом Роге и Павлограде будет громко.
Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.
А в Павлограде с 9:20 проводятся промышленные работы, поэтому в некоторых районах города слышны громкие звуки.
Об этом сообщили на ФБ-странице “Павлоград офіційний”.
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 9:20 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.
Поэтому не волнуйтесь, но в случае воздушной тревоги будьте в безопасных местах!
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