Сегодня в Каменском попрощаются с погибшим воином

Солдат Сергей Бацун из Каменского погиб вблизи населенного пункта Бражковка Харьковской области 2 апреля. Вернуть его тело семье смогли лишь спустя 8 месяцев.

Сергей Бацун родился 18 января 1990 года. В 2008 году окончил ПТУ №22. В течение 2009-2010 годов проходил срочную военную службу. С 2010 по 2014 год работал на ЧАО «Днепровагонмаш», с 2015 года и до начала полномасштабной войны – в компании «Лемтранс».

15 марта был призван по мобилизации и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

У него остались жена, сын, мать и сестра.

Сергея похоронят 13 декабря на Аллее Героев в Каменском.

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