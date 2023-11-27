Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

А в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского внесены следующие изменения:

Кроме того, сегодня возобновляется работа трамваев №19.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, электротранспорт работает по оперативному расписанию. Также внесены изменения в движение некоторых маршрутов:

Сегодня, 27 ноября, в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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