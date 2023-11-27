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Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Сегодня 08:00
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Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Сегодня, 27 ноября, в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, электротранспорт работает по оперативному расписанию. Также внесены изменения в движение некоторых маршрутов:

  • приостановлена работа трамвайного маршрута №9;
  • трамвайный маршрут №12 курсирует по схеме трамвая №16 до ул. Бориса Кротова.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Кроме того, сегодня возобновляется работа трамваев №19.

А в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского внесены следующие изменения:

  • трамвайный маршрут №1 приостановит движение, возобновится работа трамвая №7 «Вокзал – УГУНТ»;
  • будет работать временный трамвайный маршрут №1-К («Вокзал – ул. Центральная»);
  • троллейбус «кольцо Б» приостановит движение;
  • троллейбусные маршруты №1 и №4 будут сокращены до площади Героев Майдана;
  • автобусные маршруты №87-Б, 101-А, 146-Б и 157-А в направлении железнодорожного вокзала будут курсировать в объезд ремонта по схеме «просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Гоголя – ул. Святослава Хороброго – ул. Андрея Фабра – просп. Дмитрия Яворницкого». Далее – по маршруту;
  • автобусные маршруты №124-А и №136 в направлении правого берега будут объезжать по схеме «Центральный мост – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого». Далее автобус №124-А будет двигаться по маршруту, а автобус №136 – справа на ул. Михаила Грушевского, оттуда – по маршруту.
  • автобусные маршруты №91, 136-А, 151-А будут курсировать по схеме «Новый центр – ул. Королевы Елизаветы II – ул. Европейская – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Михаила Грушевского», далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Будьте внимательны!

Обновлено: с 8:45 возобновляется движение трамвайного маршрута №12.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробностиРусский

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