Сегодня в Днепре из-за непогоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Сегодня, 27 ноября, в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе общественного транспорта.
Так, электротранспорт работает по оперативному расписанию. Также внесены изменения в движение некоторых маршрутов:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Кроме того, сегодня возобновляется работа трамваев №19.
А в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского внесены следующие изменения:
Будьте внимательны!
Обновлено: с 8:45 возобновляется движение трамвайного маршрута №12.
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