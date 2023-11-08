Сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов: все адреса
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Сегодня, 8 ноября, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак,
8 ноября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Макарова: 1-23 (нечетные), 25, 25-Г;
ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28;
ул. Дмитрия Кедрина: 57;
ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 20;
пер. Станкостроительный: 4.
Обновлено: частная энергоснабжающая компания ДТЭК также сегодня будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях, поэтому с 8:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение:
ул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;
ул. Богомаза, 186-196 (частично);
ул. Бутова, 45-69 (нечетные), 70-79, 81-100, 102-120 (четные), 173-В, 175, 223-273 (частично);
ул. Большая Диевская, 3, 4, 7, 22;
ул. Исполкомовская, 26-А, 32;
ул. Высоцкого, 2;
ул. Водосточная, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39;
ул. Рябиновая, 22-А, 34, 36, 38, 42;
ул. Гуртовая, 1-4, 6-54 (четные);
ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14-Б, 15, 15-А;
ул. Ингульская, 60-114 (частично);
ул. Караваева, 1, 3, 3-А, 3-Б, 6;
ул. Конноспортивная, 23, 27, 29;
ул. Старый Шлях, 13;
ул. Александра Конисского, 5, 5-А, 11, 13, 13-Г, 15;
ул. Космическая, 49, 53-А;
ул. Кролевецкая, 3-Д;
ул. Макеевская, 1-12, 14-22 (четные);
ул. Мостовая, 6, 6-А;
ул. Мохова, 95-Г, 97-В, 99, 101, 103, 105, 105-А, 107, 109, 115-Б, 119, 121-А, 123-А, 123-Б, 127-Б;
ул. Мукаша Солокунова, 11, 12, 25;
ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
ул. Алексея Неживого, 2;
ул. Орловская, 21-А, 24, 24-А, 28, 28-А;
ул. Робкоровская, 69-А;
ул. Робленая, 2;
ул. Романа Мстиславовича, 1-27 (частично);
ул. Руставели, 51-104 (частично);
ул. Сечевых Стрельцов, 21-А;
ул. Воспоминаний, 143;
ул. Стародубцева, 9, 35-68 (частично);
ул. Староказацкая, 25;
ул. Стартовая, 15, 22, 25, 26;
ул. Черноземная, 1-47 (частично);
ул. Скворечная, 22;
ул. Юрия Кондратюка, 101, 111, 111-А, 113;
ул. Яворницкого, 6;
пл. Шевченко, 4-А;
пер. Арктический, 1-63 (частично), 119;
пер. Крушельницкой, 5, 7, 8;
пер. Скворечный, 1, 6, 17;
пер. Яворницкого, 6;
просп. Леси Украинки, 15, 17-Г;
просп. Александра Поля, 11-А, 11Г, 13, 27-Б, 27-Д;
просп. Свободы, 285-409 (частично);
спуск Крутогорный, 30, 33;
ул. Донецкое Шоссе, 37, 37-Д.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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