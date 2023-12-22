Сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов: кому и причина

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

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