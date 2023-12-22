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Сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов: кому и причина

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов: кому и причина

Сегодня, 22 декабря, в Днепре выключат свет некоторым жителям с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Агатова: 1;
  • ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5, 5-А, 7, 14, 16;
  • ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • ул. Татарская: 8, 10, 131, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • пер. Изумрудный: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
  • ул. Бутакова: 4;
  • ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24, 24-А, 26, 26-А, 27, 32, 36, 38, 38-А, 48, 96, 181, 211;
  • пер. Голубой: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 39-41, 43, 44-60 (четные);
  • ул. Яхонтова 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пер. Янтарный: 12-А, 157.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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