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Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причина

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причина

Сегодня, 2 ноября, в Днепре выключат свет многим жителям.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52-А, 54, 56-А, 58, 60;
  • ул. Криворожская: 16-А, 20-А;
  • ул. Павла Чубинского: 4-А, 6-А, 8;
  • ул. Рабочая: 89, 91, 93-А, 148, 174, 176, 178;
  • ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6.

Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому 2 ноября с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

  • ул. Араратская, 113-125 (нечетные), 126-172, 174-180 (четные);
  • ул. Василия Макуха, 96-98 (четные), 99-149, 151-157 (нечетные);
  • ул. Кривоноса, 142—193, 195, 197;
  • ул. Майская, 66-96 (четные);
  • ул. Войцехова Балка, 12-24 (четные), 25-45, 47, 49, 50-71, 73-123 (нечетные);
  • ул. Чехова, 1, 3-Д, 10, 12, 14, 22, 38, 100, 152;
  • ул. Паустовского, 1-А, 1-Б, 2, 7, 10, 12;
  • ул. Залюбовского, 1;
  • ул. Загребельного, 6, 9, 11, 19, 27, 29;
  • туп. Крутая Балка, 2, 3, 5, 9, 14, 23, 24, 26-31, 33-40, 42;
  • пер. Крутая Балка, 1, 3, 5-А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 13-А, 15, 17, 19;
  • ул. Крутая Балка, 1, 3, 3-А, 4-7, 9, 13, 13-А, 15, 17, 19-Б, 21-22, 24-26, 28-42 (частично);
  • ул. Хортицкая, 1-8, 10-36, 38-44 (четные);
  • ул. Станичная, 58, 71-74, 76, 78-82-А, 84-86, 88-Б, 90, 92, 92-А, 94, 96, 96-А, 96-Б, 98-А, 100, 100-А;
  • ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10-А, 10-Б;
  • ул. Обсерваторная, 1-51, 53-58, 60, 62, 63-70, 72-92 (четные);
  • ул. Марии Заньковецкой, 1, 1-А, 2, 2-А, 7, 8-Д, 10, 12, 19, 19-А, 61, 63;
  • ул. Джерельная, 3-9, 9-А, 11, 11-А, 13-17 (нечетные);
  • ул. Горяная, 7-Б, 7-В, 71, 73, 77, 79, 81;
  • ул. Героев Спасателей, 61;
  • пер. Фестивальный, 24;
  • ул. Березинская, 31;
  • ул. Королевы Елизаветы II, 12, 16;
  • ул. Европейская, 3, 4, 8, 8-Б;
  • пер. Мандрыковский, 2, 2-А, 2-В, 4-16, 19, 20, 22-А, 23-31, 33-43;
  • ул. Мандрыковская, 246;
  • ул. Космическая, 10А;
  • спуска Кодацкий, 3, 5-7, 9, 11-14, 16-19, 21, 21-А, 23-27 (нечетные), 28-30, 32, 33, 35, 36, 38-44, 46-55 , 57, 59, 61-69 (нечетные), 73, 75;
  • ул. Песчаная, 2-6, 8, 9-12, 14-16, 18-26 (четные);
  • ул. Золотоосенняя, 36-68 (четные), 70-77, 79-93 (нечетные), 97, 99, 103;
  • ул. Бунчукова, 2-17, 19, 22, 23;
  • ул. Высокогорная, 70, 72, 72А, 73-99;
  • ул. Новошкольная, 26-47 (частично), 48-58 (четные), 75-105 (нечетные);
  • ул. Стадионная, 38-46 (четные), 47-64, 66-74 (четные);
  • ул. Глубокая, 1-47 (частично);
  • ул. Платнировская, 21, 23-54, 56;
  • ул. Передовая, 779, 779-А;
  • ул. Эпика, 1-25, 27-31 (нечетные);
  • пер. Новоставочный, 23;
  • ул. Моторная, 159-296 (частично);
  • ул. Романа Шухевича, 55, 57;
  • ул. Александра Черникова, 44-59 (частично);
  • ул. Чеботарева, 114-120 (четные), 138-146 (четные), 150;
  • ул. Пехотинцев, 1-21, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 36;
  • просп. Александра Поля, 11-А, 11-Г, 13;
  • ул. Старый шлях, 13;
  • ул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;
  • просп. Леси Украинки, 15, 17-Г;
  • ул. Староказацкая, 25;
  • ул. Ивана Акинфиева, 1, 2, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;
  • ул. Муслима Магомаева, 2, 5;
  • ул. Яворницкого, 6;
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 26-Б, 30, 32;
  • ул. Сергея Ефремова, 1, 3, 3-А;
  • пл. Шевченко, 4А.

Подготовьтесь!

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причинаУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причинаРусский

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