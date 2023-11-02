Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причина
Сегодня в Днепре выключат свет до 19:00: адреса и причина
Сегодня 07:20
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Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 2 ноября, в Днепре выключат свет многим жителям.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52-А, 54, 56-А, 58, 60;
ул. Криворожская: 16-А, 20-А;
ул. Павла Чубинского: 4-А, 6-А, 8;
ул. Рабочая: 89, 91, 93-А, 148, 174, 176, 178;
ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6.
Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому 2 ноября с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
ул. Араратская, 113-125 (нечетные), 126-172, 174-180 (четные);
ул. Василия Макуха, 96-98 (четные), 99-149, 151-157 (нечетные);
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