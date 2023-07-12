Сегодня в Днепре трамваи №18 и №19 будут курсировать иначе

12 июля в Днепре с 11:00 до 14:00 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом по ул. Передовая без заезда в ж/м Левобережный-3.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке пр. Мира ул. Михновского.

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