Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адрес

Сегодня 06:50
просмотров

Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адрес

Сегодня, 14 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • ул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • пер. Лиственный: 1-18;
  • пер. Краснополянский: 20;
  • пер. Пихтовый: 4-16 (четные).

С 09:00 до 17:00:

  • ул. 152-й дивизии: 160-Д;
  • ул. Аэродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
  • ул. Аэропортовская: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 2 303, 320, 436;
  • ул. Строителей: 10-Н, 17, 295, 305;
  • ул. Оздоровительная: 8;
  • ул. Телевизионная: 15.

ДТЭК также планирует проведение плановых профилактических работ в своих сетях. Поэтому 14 ноября с 08:00 до 19:00 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

  • ул. 230-й стрелковой дивизии;
  • ул. Антоновича;
  • ул. Вишневая;
  • ул. Владимира Пилишенко;
  • ул. Глущенко;
  • ул. Детальстроевская;
  • ул. Доблестная;
  • ул. Жемчужная;
  • ул. Житомирская;
  • ул. Заповедная;
  • ул. Ингульская;
  • ул. Иркутская;
  • ул. Калиновая;
  • ул. Каруны;
  • ул. Кролевецкая;
  • ул. Лоцманская;
  • ул. Луговская;
  • ул. Лужникова;
  • ул. Мильмана;
  • ул. Мостовая;
  • ул. Куреневская;
  • ул. Передовая;
  • ул. Незламная;
  • ул. Посполитая;
  • ул. Приднепровская;
  • ул. Василия Кричевского (Робеспьера);
  • ул. Семьи Кузьменко;
  • ул. Руставели;
  • ул. Серафимовича;
  • ул. Воспоминаний;
  • ул. Надежд;
  • ул. Старая Пристань;
  • ул. Николая Хвылевого;
  • ул. Черниговская;
  • пер. Днепровский;
  • пер. Казахский;
  • пер. Конотопский;
  • пер. Луговской;
  • пер. Куреневский;
  • пер. Кричевского;
  • пер. Смелый;
  • пер. Таврический;
  • пер. Черниговский;
  • просп. Леси Украинки;
  • просп. Александра Поля;
  • с-т Лоцман.

Подготовьтесь!

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адресУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адресРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним
Новости Днепра
Сегодня 11:25
Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним

В Новомосковске на Днепропетровщине спасали 17-летнего подростка, которого избитым нашли…

В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв
Новости Днепра
Сегодня 10:51
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв

Без паники – все под контролем!

На Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников

Пострадавших мужчин госпитализировали в больницу.

Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:40
Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.

Последние новости

Каким специалистам в Днепре готовы платить по 50 и более тыс грн в месяц: горячие вакансии
Каким специалистам в Днепре готовы платить по 50 и более тыс грн в месяц: горячие вакансии

На рабочем рынке Днепра требуются специалисты самых разных сфер: от водителей и механиков до продавцов и директоров. Объединяет их то, что платить им готовы в среднем 50 тыс грн в месяц, а иногда и больше.

Сегодня 13:00
4
просмотров
Появились детали спецоперации в Днепре, где ловили людей, бросивших гранату в остановку (ВИДЕО)
Появились детали спецоперации в Днепре, где ловили людей, бросивших гранату в остановку (ВИДЕО)

В Днепре провели полицейскую спецоперацию.

Сегодня 12:12
6
просмотров
Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый
Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Сегодня 11:37
3
просмотров
Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним
Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним

В Новомосковске на Днепропетровщине спасали 17-летнего подростка, которого избитым нашли посреди улицы.

Сегодня 11:25
1
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв

Без паники – все под контролем!

Сегодня 10:51
3
просмотров
В Днепре внедрят новый комбинированный билет на трамвай и метро
В Днепре внедрят новый комбинированный билет на трамвай и метро

Однако это временно.

Сегодня 10:27
1
просмотров
На Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников
На Днепропетровщине поезд сбил двух железнодорожников

Пострадавших мужчин госпитализировали в больницу.

Сегодня 09:00
9
просмотров
Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения
Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.

Сегодня 07:40
8
просмотров
В Днепре в АНД районе горел элитный автомобиль
В Днепре в АНД районе горел элитный автомобиль

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 07:25
2
просмотров
Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 14 ноября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх