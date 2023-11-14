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Новости Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адрес
Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адрес
Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 14 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК
с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Дмитрия Кедрина: 57;
ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
ул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (нечетные);
ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
пер. Станкостроительный: 4;
пер. Лиственный: 1-18;
пер. Краснополянский: 20;
пер. Пихтовый: 4-16 (четные).
С 09:00 до 17:00:
ул. 152-й дивизии: 160-Д;
ул. Аэродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
ул. Аэропортовская: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 2 303, 320, 436;
ул. Строителей: 10-Н, 17, 295, 305;
ул. Оздоровительная: 8;
ул. Телевизионная: 15.
ДТЭК также планирует проведение плановых профилактических работ в своих сетях. Поэтому
14 ноября с 08:00 до 19:00 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
ул. 230-й стрелковой дивизии;
ул. Антоновича;
ул. Вишневая;
ул. Владимира Пилишенко;
ул. Глущенко;
ул. Детальстроевская;
ул. Доблестная;
ул. Жемчужная;
ул. Житомирская;
ул. Заповедная;
ул. Ингульская;
ул. Иркутская;
ул. Калиновая;
ул. Каруны;
ул. Кролевецкая;
ул. Лоцманская;
ул. Луговская;
ул. Лужникова;
ул. Мильмана;
ул. Мостовая;
ул. Куреневская;
ул. Передовая;
ул. Незламная;
ул. Посполитая;
ул. Приднепровская;
ул. Василия Кричевского (Робеспьера);
ул. Семьи Кузьменко;
ул. Руставели;
ул. Серафимовича;
ул. Воспоминаний;
ул. Надежд;
ул. Старая Пристань;
ул. Николая Хвылевого;
ул. Черниговская;
пер. Днепровский;
пер. Казахский;
пер. Конотопский;
пер. Луговской;
пер. Куреневский;
пер. Кричевского;
пер. Смелый;
пер. Таврический;
пер. Черниговский;
просп. Леси Украинки;
просп. Александра Поля;
с-т Лоцман.
Подготовьтесь!
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