Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света: проверяйте свой адрес

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 14 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 57;

ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;

ул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;

пер. Станкостроительный: 4;

пер. Лиственный: 1-18;

пер. Краснополянский: 20;

пер. Пихтовый: 4-16 (четные).

С 09:00 до 17:00:

ул. 152-й дивизии: 160-Д;

ул. Аэродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

ул. Аэропортовская: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 2 303, 320, 436;

ул. Строителей: 10-Н, 17, 295, 305;

ул. Оздоровительная: 8;

ул. Телевизионная: 15.

ДТЭК также планирует проведение плановых профилактических работ в своих сетях. Поэтому 14 ноября с 08:00 до 19:00 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

ул. 230-й стрелковой дивизии;

ул. Антоновича;

ул. Вишневая;

ул. Владимира Пилишенко;

ул. Глущенко;

ул. Детальстроевская;

ул. Доблестная;

ул. Жемчужная;

ул. Житомирская;

ул. Заповедная;

ул. Ингульская;

ул. Иркутская;

ул. Калиновая;

ул. Каруны;

ул. Кролевецкая;

ул. Лоцманская;

ул. Луговская;

ул. Лужникова;

ул. Мильмана;

ул. Мостовая;

ул. Куреневская;

ул. Передовая;

ул. Незламная;

ул. Посполитая;

ул. Приднепровская;

ул. Василия Кричевского (Робеспьера);

ул. Семьи Кузьменко;

ул. Руставели;

ул. Серафимовича;

ул. Воспоминаний;

ул. Надежд;

ул. Старая Пристань;

ул. Николая Хвылевого;

ул. Черниговская;

пер. Днепровский;

пер. Казахский;

пер. Конотопский;

пер. Луговской;

пер. Куреневский;

пер. Кричевского;

пер. Смелый;

пер. Таврический;

пер. Черниговский;

просп. Леси Украинки;

просп. Александра Поля;

с-т Лоцман.

Подготовьтесь!

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