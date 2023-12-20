Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов: адреса

Сегодня, 20 декабря, в Днепре сотни жителей останутся без света с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Подготовьтесь!
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