Сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 20 декабря, в Днепре сотни жителей останутся без света с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 35-59 (нечетные);

ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;

ул. Василия Слипака: 1-22, 24, 26, 28-А, 30, 32, 34, 66;

ул. Грушева: 1-А, 2-12, 14, 16;

ул. Энергетическая: 2-А, 7, 9-Д, 11;

ул. Ивана Франко: 22-32 (четные), 33, 34, 36-41, 43-57 (нечетные);

ул. Корейская: 2, 4, 6, 8-А, 10, 12;

ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;

ул. Молодежная: 2-32, 34;

ул. Новокрымская: 50-58;

ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

ул. Панельная: 1, 2, 3/2, 4-10, 11-А, 13-34, 36;

ул. Победы: 212, 214, 216;

ул. Ржевская: 2-10 (четные);

ул. Рабочая: 77;

ул. Софиевская: 10, 12;

ул. Шинная: 3, 4;

пер. Ключевой: 1, 3, 5;

пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;

тупик Строительный: 2-5, 6-А, 7, 8, 10, 11, 12.

Подготовьтесь!

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