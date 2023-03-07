Сегодня в Днепре работают все ПНС: какая ситуация с водой и теплом

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

В настоящее время в работе все котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) всех теплоснабжающих предприятий города:

– КП «Теплоэнерго»;

– КП «Комэнергосервис»;

– КП «Жилсервис Днепр».

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» очистили 36 засоров на канализационных сетях, а также устранили 40 повреждений на сетях водоотведения.

Среди проведенных работ:

– по ул. Сечеславская Набережная, Д-1000 мм;

– по ул. Надежды Алексеенко, Д-300 мм;

– по ул. Гвардейский, Д-900 мм.

Также около 11 часов коммунальщики постоянно работали на устранении повреждения на водопроводе ДУ 100 мм по ул. Магдебурского права, 2. Водопроводной бригадой Шевченковского района КП «Днепропроводоканал» в работах было задействовано 5 единиц специальной техники. Уже к вечеру жители ул. Магдебургского права, 1-6 и ул. Шлем-Алейхема, 1, 3, 5 были с водой.

В общей сложности коммунальщики накануне выполнили немалый объем работ и приложили максимальные усилия, чтобы на всех более 76 объектах работы были проведены в течение дня.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» и тепловики также будут работать по новым заявкам от горожан и ликвидации аварийных ситуаций.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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