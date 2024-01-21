Сегодня в Днепре произошло 2 ДТП на Донецком шоссе (ВИДЕО)

Сначала на переходе столкнулись сразу три автомобиля и надолго усложнили движение транспорта.
Как пишет паблик «Днепр Оперативный«, водитель на большой скорости въехал в медленно двигавшиеся впереди машины.
Затем под колеса маршрутки №124А попала женщина.
По информации Telegram-канала «Хдніпро«, она переходила дорогу в неприспособленном для этого месте.
Женщина пыталась быстро пройти дорогу и спровоцировала ДТП.
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