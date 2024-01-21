Сегодня в Днепре произошло 2 ДТП на Донецком шоссе (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре на Донецком шоссе произошло 2 ДТП.

Сначала на переходе столкнулись сразу три автомобиля и надолго усложнили движение транспорта.

Как пишет паблик «Днепр Оперативный«, водитель на большой скорости въехал в медленно двигавшиеся впереди машины.

Затем под колеса маршрутки №124А попала женщина.

По информации Telegram-канала «Хдніпро«, она переходила дорогу в неприспособленном для этого месте.

Женщина пыталась быстро пройти дорогу и спровоцировала ДТП.

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