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Сегодня в Днепре простятся с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

Сегодня 07:15
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7 марта ушла из жизни спикер ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка. Девушка получила ранения во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Долгих 11 месяцев Женя героически сражалась за свою жизнь.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре простятся с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

Прощание с Женей состоится 10 марта в 11:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу Набережная Заводская, 92Б. Об этом сообщил муж Евгении Игорь Гетало.
 
10 апреля 2022 года войска РФ атаковали днепровский аэропорт. Второй удар был, когда там работали спасатели. Больше всего пострадала Евгения Дудко. Сначала Женю спасали врачи в Днепре. Затем более полугода лечили в Германии. В феврале она вернулась в Украину.

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