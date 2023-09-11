Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят свой маршрут

Сегодня, 11 сентября, в Днепре трамваи №12 и №17 с 10:00 до 14:00 будут направляться к площади Старомостовой через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета.
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка ул. Княгини Ольги – площади Десантников.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Все остальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
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