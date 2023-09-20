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Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса

Сегодня 06:50
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса

Сегодня, 20 сентября, некоторые жители Днепра останутся без света с 08:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 20 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Новокрымская: 3, 3-А, 7;
  • ул. Днепровская: 1-8;
  • ул. Эстонская: 1-18, 18-А, 19-24;
  • ул. Александры Рындовской: 31-41 (нечетные), 46-64 (четные);
  • ул. Привольная: 1-4, 4-А, 5, 7, 7-А, 9-22, 22-А;
  • ул. Августовская: 15, 15-А, 17-29 (нечетные);
  • ул. Старова: 1-22;
  • ул. Сурская: 57-69, 69-А, 70;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 26-А, 28, 28-А, 30;
  • ул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
  • ул. Победы: 113-Б.

Кроме того, сегодня днепровский филиал ООО «Газсети» осуществляет ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

  • ул. Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105-А, 109, 111, 113, 113-А, 115, 117, 119;
  • пер. Водопроводный, 2, 6;
  • ул. Надежды Алексеенко, 2, 4.

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