Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса

Сегодня, 20 сентября, некоторые жители Днепра останутся без света с 08:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 20 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Кроме того, сегодня днепровский филиал ООО «Газсети» осуществляет ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
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