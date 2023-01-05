Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Немировича-Данченко, 42; ул. Севастопольской, 16; ул. Ульянова, 26; просп. Александра Поля, 11А; ул. Надежды Алексеенко, 21 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Также в связи с повреждением водопроводной сети временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение сегодняшнего дня.
Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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