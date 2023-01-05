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Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: причина и адреса

Сегодня 13:44
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Сегодня, 5 января, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Немировича-Данченко, 42; ул. Севастопольской, 16; ул. Ульянова, 26; просп. Александра Поля, 11А; ул. Надежды Алексеенко, 21 прекращено водоснабжение:

  • ул. Немировича-Данченко, 42-54;
  • ул. Феодосиевской;
  • ул. Юрия Савченко, 21-37;
  • просп. Леси Украинки, 11, 13, 15;
  • просп. Александра Поля, 11, 11а, 13;
  • ул. Владимира Антоновича, 4;
  • ул. Надежды Алексеенко, 21, 27;

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Также в связи с повреждением водопроводной сети временно прекращено водоснабжение:

  • пров. Джинчарадзе, 4;
  • ул. Запорожское шоссе, 38.

Водоснабжение будет возобновлено в течение сегодняшнего дня.

Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

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