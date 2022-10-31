Сегодня в Днепре некоторые жители остались без воды: почему и адреса

Сегодня, 31 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Воспоминаний, 2 прекращено водоснабжение ул. Пристань.

Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Запорожское шоссе, 38. Поэтому без воды сегодня жители ул. Запорожское шоссе, 38 и пер. Джинчарадзе, 4.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области вводят экстренные отключения света.

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