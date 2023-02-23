Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности

Поэтому в регионе не планируют выключать свет.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Но отмечается, что при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам.
Поэтому лучше держите телефоны и повербанки заряженными!
Выстоим и победим!
Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график.
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