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Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности

Сегодня 10:10
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Сегодня, 23 февраля, для Днепра и области нет лимитов от НЭК "Укрэнерго".

Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности

Поэтому в регионе не планируют выключать свет.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Но отмечается, что при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам.

Поэтому лучше держите телефоны и повербанки заряженными!

Выстоим и победим!

Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график. 

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробностиРусский

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