Сегодня в Днепре не будет света с 8 до 18: где именно

Сегодня, 17 августа, в Днепре будут выключать свет.
Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 17 августа с 8:00 до 10:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
С 8:00 до 18:00:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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