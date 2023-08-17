Сегодня в Днепре не будет света с 8 до 18: где именно

Заряжайте все – еще есть время!

Сегодня, 17 августа, в Днепре будут выключать свет.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 17 августа с 8:00 до 10:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Академика Янгеля: 38-А, 40;

ул. Софиевская: 3, 18.

С 8:00 до 18:00:

ул. Казака Мамая: 2-А, 17-А, 19-А, 21, 21-А, 23, 23-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 29, 29-А, 31, 31-А , 33;

ул. Монтажная: 47, 48-А, 49-66, 66-А, 67-73;

ул. Победы: 1, 1-А, 2, 2-А, 3, 4-22, 24-32, 34;

просп. Богдана Хмельницкого: 120, 139, 139-К, 144, 151-Г, 158.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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