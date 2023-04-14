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Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса

Сегодня 06:45
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14 апреля две улицы Днепра останутся без света. это связано с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК будет прекращена подача электроэнергии.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса

Без света будут следующие улицы:

  • ул. Гладкова, 19, 19А, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
  • ул. Победы, 113Б.

Известно, что вчера бригада КП «Днепрводоканал» завершила аварийно-восстановительные работы на ул. Крамнича, 9. Возобновлено водоснабжение у жильцов домов на этой улице.

Коммунальщики также выполнили ремонтные работы по улице Фесенко, 29А. Возобновлена подача воды на ул. Фесенко и пер. Утреннее.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно снижено давление в домах по просп. Мануйловский, ул. Радистов, ул. Гарибальди и другие близлежащие улицы. 

Бригады КП «Днепрводоканал» и коммунальных предприятий города в случае необходимости готовы оперативно приступить к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.

Источник: Приватна енергетична компанія ЦЕК

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