Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса

Без света будут следующие улицы:
Известно, что вчера бригада КП «Днепрводоканал» завершила аварийно-восстановительные работы на ул. Крамнича, 9. Возобновлено водоснабжение у жильцов домов на этой улице.
Коммунальщики также выполнили ремонтные работы по улице Фесенко, 29А. Возобновлена подача воды на ул. Фесенко и пер. Утреннее.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно снижено давление в домах по просп. Мануйловский, ул. Радистов, ул. Гарибальди и другие близлежащие улицы.
Бригады КП «Днепрводоканал» и коммунальных предприятий города в случае необходимости готовы оперативно приступить к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также ликвидации повреждений на сетях водоснабжения.
Источник: Приватна енергетична компанія ЦЕК
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