Сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 17 октября, в Днепре сотням жителей выключат свет с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 17 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;

ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 17-А, 19-А, 25-31 (нечетные);

ул. Инженерная: 2, 2-А, 2-Б, 2-Д, 4, 4-А, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Казака Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 118-К, 119-133 (нечетные), 133-Б;

ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бориса Кротова: 9-А, 17-К, 19, 24-М, 31, 35, 39;

ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;

ул. Радуга: 36-А;

ул. Даниила Нечая: 1, 4-9, 11-А, 13, 17-25 (нечетные), 29, 31;

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А;

ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (четные);

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 35, 41, 45;

ул. Подмогильного: 7, 9, 17-Т;

ул. Соломенская: 1;

пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20;

с. Опытное: ул. Бехтерева: 23;

с. Новоалександровка: ул. Оздоровительная: 13;

ул. Пирогова: 7, 51.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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