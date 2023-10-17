Сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса
Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 17 октября, в Днепре сотням жителей выключат свет с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак,
17 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;
ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 17-А, 19-А, 25-31 (нечетные);
ул. Инженерная: 2, 2-А, 2-Б, 2-Д, 4, 4-А, 6;
ул. Казакевича: 1-4;
ул. Казака Мамая: 30;
ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 118-К, 119-133 (нечетные), 133-Б;
ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
ул. Бориса Кротова: 9-А, 17-К, 19, 24-М, 31, 35, 39;
ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
ул. Радуга: 36-А;
ул. Даниила Нечая: 1, 4-9, 11-А, 13, 17-25 (нечетные), 29, 31;
ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
ул. Мечникова: 10, 11;
ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А;
ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (четные);
ул. Павлова: 1, 4, 12;
ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 35, 41, 45;
ул. Подмогильного: 7, 9, 17-Т;
ул. Соломенская: 1;
пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20;
с. Опытное: ул. Бехтерева: 23;
с. Новоалександровка: ул. Оздоровительная: 13;
ул. Пирогова: 7, 51.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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