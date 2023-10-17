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Сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса

Сегодня, 17 октября, в Днепре сотням жителей выключат свет с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 17 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;
  • ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 17-А, 19-А, 25-31 (нечетные);
  • ул. Инженерная: 2, 2-А, 2-Б, 2-Д, 4, 4-А, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • ул. Казака Мамая: 30;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 118-К, 119-133 (нечетные), 133-Б;
  • ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бориса Кротова: 9-А, 17-К, 19, 24-М, 31, 35, 39;
  • ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
  • ул. Радуга: 36-А;
  • ул. Даниила Нечая: 1, 4-9, 11-А, 13, 17-25 (нечетные), 29, 31;
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А;
  • ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (четные);
  • ул. Павлова: 1, 4, 12;
  • ул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 35, 41, 45;
  • ул. Подмогильного: 7, 9, 17-Т;
  • ул. Соломенская: 1;
  • пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20;
  • с. Опытное: ул. Бехтерева: 23;
  • с. Новоалександровка: ул. Оздоровительная: 13;
  • ул. Пирогова: 7, 51.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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