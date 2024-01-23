Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес
Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 23 января, в Днепре многим жителям выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Адреса:
ул. Агатова: 1;
ул. Даниила Самойловича: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
ул. Бориса Кротова: 31, 35, 39, 39-А;
ул. Бутакова: 2-4, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 36-А, 38, 48, 96, 181, 211;
ул. Весенняя: 5, 31, 35;
ул. Вячеслава Тютина;
пер. Вячеслава Тютина: 1-12, 14-16, 18, 20;
ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
ул. Заводская: 36;
ул. Земская: 1, 3-А;
ул. Мечникова: 10, 11;
ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;
ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59;
ул. Северная: 3, 15;
ул. Соломенская: 1, 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
ул. Татарская: 8, 10, 131, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пер. Янтарный: 1-6, 11, 12, 12-А, 14-20 (четные), 26, 157;
пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
пер. Изумрудный: 1-7, 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (нечетные);
пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (четные);
ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
ул. Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-47, 49, 51-70, 72-84 (четные);
ул. Павлова: 1, 4, 12.
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