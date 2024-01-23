Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Коса у воды на Победе – любимое место прогулок жителей жилмассива и обычных горожан. Прогуливаясь у воды можно встретить владельцев собак с питомцами, любителей занятий спортом на свежем воздухе, тех, кто просто хочет побродить у воды и рыбаков.

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