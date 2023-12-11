Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 11 декабря, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Это касается абонентов ЦЭКа, причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Квартальная: 36;

ул. Инженерная: 7-Б, 11, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Калужская: 2;

ул. Казака Мамая: 4-20 (четные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: