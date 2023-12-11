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Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня 06:58
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня, 11 декабря, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Это касается абонентов ЦЭКа, причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Квартальная: 36;
  • ул. Инженерная: 7-Б, 11, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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