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Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками

06.12.2022 09:00
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В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов. Некоторые опаздывают на четыре часа.

Новости Днепра про Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графиками

«Имеем напряжение на всех участках, поэтому «вытягиваем» вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса», — говорится в сообщении.

По информации перевозчика, наибольшую задержку:

  • №191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин);
  • №91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин);
  • №101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин);
  • №25/26 Одесса — Рахов (+1 ч. 02 мин).

«Пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев) организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой «Крепости несокрушимости», — добавляют в УЗ.

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Новости Днепра про Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графикамиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: следите за графикамиРусский

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