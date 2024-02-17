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Сегодня утром Воздушные Силы уничтожили на востоке три вражеских самолета Су

Сегодня 15:38
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Сегодня Воздушные Силы уничтожили 2 истребителя Су-34 и один Су-35.

Новости Днепра про Сегодня утром Воздушные Силы уничтожили на востоке три вражеских самолета Су

Информацию подтвердил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35″, — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Воинов поблагодарил Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

По его словам, вражеские суда были уничтожены, когда они атаковали позиции Сил обороны Украины.

Недавно мы сообщали об уничтожении большого десантного корабля окупантов «Цезарь Куников».

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