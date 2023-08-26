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Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА

Сегодня 19:23
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Сегодня русские войска трижды обстреливали Никополь.

Новости Днепра про Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь - ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

От вражеских обстрелов пострадала Марганецкая община.

Сначала российская армия ударила, предварительно, двумя дронами-камикадзе. А уже к вечеру – обстреливала из тяжелой артиллерии, — заявил Сергей Лысак.

Обошлось без пострадавших, масштабы разрушений и другие последствия уточняются.

В других общинах Днепропетровской области было тихо, по состоянию на 19 часов в день было объявлено 3 воздушные тревоги.

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