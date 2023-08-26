Сегодня россияне трижды обстреливали Никополь — ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
От вражеских обстрелов пострадала Марганецкая община.
Сначала российская армия ударила, предварительно, двумя дронами-камикадзе. А уже к вечеру – обстреливала из тяжелой артиллерии, — заявил Сергей Лысак.
Обошлось без пострадавших, масштабы разрушений и другие последствия уточняются.
В других общинах Днепропетровской области было тихо, по состоянию на 19 часов в день было объявлено 3 воздушные тревоги.
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Козенко Антон
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